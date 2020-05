Der avisierte Neustart rund um den 26. Mai ist längst vom Tisch, auch, weil die Länder Sachsen-Anhalt und Thüringen Trainingsverbote verhängten. Vom 30. Mai an soll der Ball wieder rollen - wenn nötig sogar bis Ende Juli. "Die Saison sollte auf dem Rasen entschieden werden und nicht am grünen Tisch", bekräftigte Präsident Fritz Keller am Dienstag in einem Video-Pressegespräch.