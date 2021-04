Als Nachfolgekandidat für Hütter und Bobic wird der derzeit vereinslose Ralf Rangnick gehandelt. Sky berichtete bereits am Dienstag, dass der 62-Jährige die Ämter als Chefcoach und Sportvorstand in Personalunion übernehmen könnte. Aufsichtsratschef Philip Holzer ist nun in der Pflicht, das Machtvakuum bei dem Klub, der sportlich auf Champions-League-Kurs liegt, zu schließen. Schon für Donnerstag ist nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung ein erstes Treffen zwischen der Eintracht und Rangnick geplant.



In der Bundesliga belegt die Eintracht derzeit Rang vier und gewann zuletzt die wichtigen Spiele in Dortmund (2:1) und gegen Wolfsburg (4:3). Sechs Spieltage vor Schluss liegt Frankfurt sieben Punkte vor Dortmund und neun vor Leverkusen. Eine ähnlich aussichtsreiche Ausgangslage hatte die Eintracht aber vor zwei Jahren schon einmal verspielt.