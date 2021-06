In beinahe martialischen Posen sind zuletzt in Budapest die Superstars Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé inszeniert worden: Beide kamen in einem Streifen, der den Stadionzuschauern der Puskas-Arena vor dem Vergleich zwischen Europameister Portugal und Weltmeister Frankreich (2:2) auf den Videowänden gezeigt wurde, als entschlossene Superhelden vor.



Doch am Ende jubelte nur einer: Ronaldo, 35, führt schon wieder die EM-Torschützenliste an und bricht einen Rekord nach dem anderen. Bei Mbappé, 22, steht hingegen vor dem Achtelfinale Frankreich gegen die Schweiz in Bukarest (Montag, 21 Uhr/ live ZDF) immer noch eine Null.