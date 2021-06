Die Niederlande sind bei der Fußball-EM als dritte Mannschaft vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Die Elftal machte in der Gruppe C den entscheidenden Schritt in Amsterdam durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Österreich. Nach dem zweiten Sieg steht Oranje schon vor dem dritten und letzten Vorrundenspiel am Montag gegen den noch punktlosen EM-Neuling Nordmazedonien als Gruppensieger fest.