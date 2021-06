Im ersten K.o.-Spiel für die DFB-Elf geht es am Dienstag in London gegen England - im Falle Musialas durchaus ein Fall von "Ironie des Schicksals". Schließlich hätte es gut sein können, dass der flinke Offensivspieler für die "Three Lions" zur Europameisterschaft gefahren wäre: Musiala kam 2003 in Stuttgart zur Welt und begann im hessischen Fulda mit dem Kicken, doch als Siebenjähriger zog er mit seiner Familie auf die Insel, weil seine Mutter in Southampton studierte.