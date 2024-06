Dänemark-Trainer Hjulmand: Deutschland-Fan auf Trainerbank

Hjulmand hatte den zuvor beim FC Midtjylland arbeitenden Spezialisten dazugeholt. Das Stilmittel war bei jener EM wichtig, um weit zu kommen. Im Achtelfinale wurde Wales (4:0) dominiert, im Viertelfinale Tschechien (2:1) eliminiert. In der Pandemie ritten Team und Trainer auf einer Welle der Zuneigung, die sie in ihrem abgelegenen Quartier in Helsingør inspirierte. Dem Coach flogen mit seiner offenen Art die Sympathien zu. Doch was ist bitte danach passiert?