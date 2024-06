Achtelfinale gegen die Schweiz: Italiens Stunde der Wahrheit

Die Vorgeschichte zum heutigen EM-Achtelfinale (18 Uhr/Liveticker) in Berlin endet aber nicht hier. Im Herbst 2021 trafen beide Teams in der WM-Qualifikation aufeinander. Einen Sieger gab es zwar nicht (0:0, 1:1). Der Verlierer hieß trotzdem Italien: Der EM-Champion musste als ungeschlagener Gruppenzweiter in die Playoffs - und verpasste dort nach einem 0:1 gegen Nordmazedonien die WM in Katar