Niederländer Xavi Simons: Vorspielen für die Zukunft

Paris nahm im Sommer 2023 sein Rückkaufrecht in Anspruch, verlieh Xavi auf dessen Wunsch aber umgehend wieder, diesmal an Leipzig. In seinem ersten Pflichtspiel für die Sachsen feierte er in der Münchner Arena sofort einen 3:0-Sieg im Supercup . Sein Debüt für Leipzig war also deutlich besser verlaufen als das von Harry Kane für den FC Bayern.