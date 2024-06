Fußball-EM: Dänemarks Hjulmand tritt aus Eriksens Schatten

Die dänische Fußball-Nationalmannschaft spielt am Dienstag (21 Uhr) um den Einzug in die K.o.-Runde der EM. In der gemeinsamen Gruppe C mit England ist noch fast alles möglich. Sicher ist, dass der Tabellenzweite im Achtelfinale gegen das DFB-Team (Samstag, 21 Uhr/ZDF) gefordert sein wird.