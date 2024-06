Fußball-EM: Auf DFB-Elf wartet eine dänische Abwehrmauer

Die aktuelle Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand ist bei der EM noch nicht mit Großtaten aufgefallen. Nach den beiden 1:1 gegen Slowenien und gegen England hatte sie mit ihrem am Ende wackeligen 0:0 gegen Serbien Platz zwei in der Gruppe C nur dank der Fairplay-Wertung vor Slowenien behauptet. Vor allem das Sturmduo Rasmus Højlund und Jonas Wind enttäuschte bisher.