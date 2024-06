EM-Spiel unterbrochen: Gewitter sorgt für Zwangspause

Am Ende konnte auch die 25-minütige Gewitter-Unterbrechung nicht verhindern, dass Deutschland erstmals seit 2016 in das Viertelfinale eines großen Turniers einzog. Nächster Gegner auf dem Weg zum Sehnsuchtsort Berlin ist am Freitag (18 Uhr) in Stuttgart Topfavorit Spanien oder das Sensationsteam aus Georgien.