Vor Schweiz-Spiel: Nagelsmanns Sorge wegen EM-Rasen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft am Sonntag (21 Uhr/ARD) in Frankfurt im letzten EM-Gruppenspiel auf die Schweiz. Ein Thema dabei ist der schlechte Zustand des Rasens im Frankfurter EM-Stadion. Er hoffe, dass der Rasen "hält, da habe ich aber wenig Hoffnung", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Samstag.