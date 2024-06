Fußball-EM: Schweiz-Spiel als Wegmarke fürs DFB-Team

Länderspiele gegen die Schweiz dienten schon häufiger als Wegmarke für den deutschen Fußball. Jenes am 5. April 1908 war das erste überhaupt in der Geschichte der Nationalmannschaft - und jenes am 22. November 1950 das erste nach dem Zweiten Weltkrieg. Die 54. Begegnung gegen die Eidgenossen am heutigen Sonntag (21 Uhr/ARD) ist nun das letzte Gruppenspiel bei der Heim-EM - und soll bestenfalls die Erfolgsgeschichte für den makellos gestarteten Gastgeber fortschreiben.