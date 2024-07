Deutschland - Spanien Position für Position: Wer ist besser?

Beides sind mitspielende Torhüter, wobei Unai Simon häufig noch ein hohes Risiko eingeht. Wäre beim Spiel gegen Georgien fast von Kvaratskhelia mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte überrumpelt worden. Manuel Neuer hat die Kritik vor der EM kaltgelassen, er hat bisher viele starke Paraden gezeigt und wirkt gefestigt. Auch mit 38 Jahren kann er in einem Spiel noch unüberwindbar sein. Hat in seiner Karriere fast alles gewonnen - außer den EM-Titel. Das will er im eigenen Land ändern.