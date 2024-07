DFB-Elf vor Spanien-Spiel: Wer spielt in der Startelf?

Vor Spiel gegen Spanien : Startelf-Duelle: Wer hat die Nase vorn?

von Tim-Julian Schneider 03.07.2024 | 08:25 |

Vor dem Viertelfinale bei der Heim-EM gegen Spanien stehen für Bundestrainer Nagelsmann noch einige Personalentscheidungen an. Was für wen in der Startaufstellung spricht.