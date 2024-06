Leroy Sané: Bayern-Star sucht Rolle beim DFB

Vielleicht auch, weil er sich den EM-Test gegen die Ukraine (0:0) noch relaxt auf der Tribüne des Max-Morlock-Stadions anschauen konnte. Wegen seiner Rotsperre beobachtete der 28-Jährige, woran es bei der Nullnummer in Nürnberg am meisten mangelte: an überraschenden Durchbrüchen über die Außen und entschlussfreudigen Abnehmern im Zentrum.