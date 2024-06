Füllkrug oder Havertz als DFB-Stürmer? Was für wen spricht

In der Abwehr ist Julian Nagelsmann bei der Aufstellung für das EM-Achtelfinale gegen Dänemark auch von der Arbeit und vom Urteil der Teamärzte abhängig. Ob Antonio Rüdiger nach seiner Oberschenkelzerrung am Samstag (21 Uhr/ZDF) in Dortmund spielen kann, ist eine medizinische Frage. Im Angriff aber, da hat der Bundestrainer selbst die Wahl.