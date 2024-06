Neuer vor Ukraine-Spiel: "Freue mich auf das, was kommt"

Neben den vier Champions-League-Finalisten von Borussia Dortmund und Real Madrid fehlt weiterhin auch Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona. Ter Stegen wird am Montag erwartet, das Endspiel-Quartett am Dienstag, einen Tag nach dem ersten der beiden EM-Tests in Nürnberg gegen die Ukraine. Die Generalprobe steigt am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland.