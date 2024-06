Weg der DFB-Elf ins Finale: So geht es bei der EM weiter

Der letzte Sieg über die Iberer ist schon zehn Jahre her, beim Testspiel 2014 in Vigo gewannen die damaligen Weltmeister mit 1:0. Torschütze: Toni Kroos . Für den bislang letzten Sieg in einem Turnier muss weiter zurückschauen: 1988 gewann das Team von Trainer Franz Beckenbauer in der Vorrunde mit 2:0 dank Rudi Völlers Doppelpack. Auch das eine Heim-EM - ein gutes Omen?