Fußball-EM: DFB-Team winkt bei Titel Rekordprämie

Der Titelgewinn bei der Fußball-Europameisterschaft würde jedem Spieler der deutschen Nationalmannschaft eine Rekordprämie von 400.000 Euro bescheren. Das ist das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Mannschaftsrat um Kapitän Ilkay Gündogan, wie der DFB am Donnerstag betsätigte.

DFB einigt sich mit Spielerrat

Einblicke in den "Homeground", das Quartier der Fußball-Nationalmannschaft während der EM.

Heim-EM beginnt am 14. Juni

Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann 26 Spieler für das am 14. Juni startende Turnier nominieren, müsste der Verband im Erfolgsfall 10,4 Millionen Euro auszahlen. Das Finale findet am 14. Juli in Berlin statt.