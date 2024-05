Umzug nach Herzogenaurach: DFB-Team vor Testspielphase

Viel wichtiger wird sein, dass die deutsche Mannschaft den Schwung der März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) in die erste Juni-Woche nimmt. Die Testpartien gegen die Ukraine in Nürnberg (Montag, 20:45 Uhr) und gegen Griechenland in Mönchengladbach (Freitag, 20:45 Uhr) sind tückisch, weil die Gegner nicht so namhaft sind.