Gareth Southgates letzte Chance: Englands EM-Auftakt

Folgt auf eine verpatzte Generalprobe die rauschende Premiere? Für den großen EM-Mitfavoriten England ist das die Hoffnung. Mit einer 0:1-Pleite im letzten Testspiel gegen Island sind die Three Lions zur EM 2024 gereist. Von "peinlich" bis "Selbstdemontage" reichten die Kommentare auf der Insel. Für das Auftaktspiel gegen Serbien ( Sonntag, 21 Uhr/live im ZDF ) in der EM-Gruppe C in Gelsenkirchen müssen sich die Three Lions ganz schön ins Zeug legen.