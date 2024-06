Fußball-EM: England befürchtet "Albtraum Deutschland"

Fast schon demonstrativ schickten die "Three Lions" vor dem Finale in der noch völlig offenen Gruppe C gegen Slowenien an diesem Dienstag (21 Uhr/ZDF) Kapitän Harry Kane aufs Pressepodest. Während sich der Stürmerstar vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München im Teamquartier in Blankenhain betont entspannt gab und gegen einen Journalisten Darts-Pfeile warf, herrscht beim englischen Boulevard derweil Alarmstimmung.