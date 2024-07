Ollie Watkins: England feiert seinen "Super-Joker"

England in Ekstase und im Finale, die Niederlande am Boden: Pressestimmen zum dramatischen 2:1 im Halbfinale der Fußball-EM.

Matchwinner Ollie Watkins nach dem Sieg im Halbfinale der EM gegen die Niederlande. Quelle: ap / Frank Augstein

Mit seinem Tor zum 2:1 gegen die Niederlande hat Ollie Watkins die englische Nationalmannschaft in der 90. Minute ins Endspiel der Fußball-EM geschossen. Die Presse auf der Insel feiert den Matchwinner überschwänglich.

England

The Sun: "Wat a Finish. England im Finale, nachdem Super-Joker Ollie Watkins die Niederländer mit seinem Last-Minute-Treffer erledigt."

Daily Mail: "OLLIE GOOD SHOW: O Wat a night. Ollie Watkins bringt die Three Lions mit seinem Siegtreffer in der 90. Minute ins Finale der EM 2024 - er besiegelt den 2:1-Sieg gegen die Niederländer und versetzt Zehntausende Fans in Dortmund in Ekstase."

Packendes Halbfinale in Dortmund mit dem besseren Ende für England: Die Three Lions setzten sich gegen die Niederlande mit 2:1 durch und dürfen weiter vom ersten EM-Titel träumen. 10.07.2024 | 7:26 min

Mirror: "Ein Spiel entfernt, Geschichte zu schreiben. Watkins trifft im letzten Moment und erledigt die Niederlande. Der Funke für wilde Jubelszenen in Dortmund."

The Guardian: "Zum ersten Mal überhaupt wird England ein großes Turnierfinale außerhalb des eigenen Landes bestreiten. Und sie haben es auf die harte Tour geschafft, mit maximaler Dramatik, so wie sie es das ganze Turnier über getan haben."

Niederlande

AD: "Niederländische EM-Träume nach schmerzhaftem Aus im Halbfinale gegen England geplatzt. Ein spätes Tor des eingewechselten Ollie Watkins stürzte Oranje am Mittwochabend in Dortmund in Trauer: 2:1. In letzter Minute verpasste die niederländische Mannschaft ihr erstes EM-Finale seit 1988."

De Telegraaf: "EM-Traum von Oranje zerbricht nach spätem Tor. Die Mannschaft von Nationaltrainer Ronald Koeman zog im Halbfinale gegen England mit 1:2 den Kürzeren. In der Schlussphase erzielte der eingewechselte Watkins den Siegtreffer für die Engländer."

de Volkskrant: "Lange Zeit sah es so aus, als würde das Spiel in die Verlängerung gehen, doch es ist der eingewechselte Watkins, der England ins Finale schießt. In den verbleibenden Minuten gelang es den Niederlanden nicht mehr, sich gegen die Engländer durchzusetzen."

Die ZDF-Experten hautnah: Chris Kramer und Per Mertesacker über die Euro und die WM 2014, ihre Stärken im Padel-Tennis und die Frage, wer die größere Trikotsammlung besitzt. 07.07.2024 | 15:51 min

Spanien

Marca: "England schleicht sich in der 91. Minute ins Finale: Wir haben einen Rivalen."

AS: "Der Fußball sorgt immer für Namen, die man nicht erwartet, Spieler, die es bis zu ihrem großen Abend noch gar nicht gab. Einer von ihnen ist Ollie Watkins. Für immer. Für die Ewigkeit. Der Villa-Stürmer brachte England in Führung, ein Schlag auf den Kiefer der Niederlande und Koeman."

Mundo Deportivo: "England hat einen neuen Helden. Ollie Watkins gelang fast aus dem Nichts und in der Nachspielzeit ein spektakulärer Treffer, um sein Land zum zweiten Mal in Folge ins EM-Finale zu führen - dieses Mal gegen Spanien in Berlin. Die Niederlande scheitern grausam."