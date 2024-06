Fußball-WM: England entgeht Blamage gegen Slowakei

Nach dem frühen Aus von Titelverteidiger Italien hat Vize-Europameister England bei der EM 2024 ein Scheitern im Achtelfinale gerade noch so abgewendet. Gegen die Slowakei glich Jude Bllingham erst in der 5. Minute der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Harry Kane erzielte in der Verlängerung den Siegtreffer (91.). Ivan Schranz hatte die Slowaken in der 25. Minute in Führung gebracht.