Frankreichs kuriose Torlos-Serie: Équipe minimaliste

Nach dem knappen Erfolg über Cristiano Ronaldo und Co. können Frankreichs Minimalisten vom dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 träumen - und vom vierten Finale bei einem großen Turnier seit 2016. Wie die Équipe Tricolore am Dienstag (21 Uhr) in München gegen Deutschland-Besieger Spanien bestehen will, muss Deschamps indes noch (er)klären.