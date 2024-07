EM-Bilanz: Deutschland überzeugt nicht überall als Gastgeber

Der Komfort in den Arenen sei "auf einem ganz anderen Level" als in den überwiegend veralteten Stadien in Italien , betont De Magistris. Genau das hat auch Loidolt an Düsseldorf sehr geschätzt: "Bei uns im Praterstadion haben Fans schon ganze Halbzeiten verpasst, weil sie für eine Cola anstanden." Und Lasjaunas blickt bereits ihrem Olympia-Einsatz in Paris entgegen: "Auch wir Franzosen sind nicht die Königinnen und Könige der Organisation."