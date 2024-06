Georgiens Georges Mikautadze: Ein Torjäger lebt seinen Traum

Beim Torjubel formte Mikautadze zuletzt eine Brille. Ganz so, wie es in seinen besten Zeiten beim 1. FC Köln auch der Franzose Anthony Modeste tat. In dem recht dünn besiedelten Land würden sie ihrem Stürmer, der in Lyon geboren ist und nie in Georgien gelebt hat, am liebsten schon ein Denkmal setzen.