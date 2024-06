Faeser zu EM-Grenzkontrollen: 400 Haftbefehle vollstreckt

Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) hat eine positive Zwischenbilanz zu den ausgeweiteten Kontrollen an den deutschen Grenzen während der Fußball-Europameisterschaft gezogen. In den vergangenen beiden Wochen seien "über 400 Haftbefehle vollstreckt und über 50 Hooligans an der Einreise gehindert worden", sagte Faeser dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vom Montag.