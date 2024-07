Vor EM-Halbfinale: Wie sich Spanien neu erfunden hat

Die Arme hatte Luis de la Fuente vor der Brust verschränkt, ein Shirt locker um den Hals gebunden. So stand der spanische Nationaltrainer am Montag eine ganze Weile auf dem sonnenüberfluteten Trainingsplatz des SV Aasen, dem örtlichen Sportverein in Donaueschingen, der es natürlich ganz gerne hat, dass seine prominenten Gäste noch ein bisschen länger im Turnier geblieben sind.