Frankreich vor Spanien gewarnt: Flügelspieler entscheidend

Am Dienstag gegen Spanien (21 Uhr/live im ZDF) in München wird sich Hernández in einem anderen Eins gegen eins wiederfinden, in dem es vor allem auf die Geschwindigkeit in seinen Beinen und Gedanken ankommen dürfte. Zu tun bekommen wird er es ja mit Spaniens Hochbegabtem Lamine Yamal , 16, der seine Dribblings vorzugsweise auf dem rechten Flügel zur Aufführung bringt.