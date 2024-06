Italien: Calafiori-Hype auf und neben dem Platz

Calafiori selbst bleibt gelassen, viel reden will er nicht. Erst am 4. Juni hatte er im Testspiel gegen die Türkei (0:0) für Italien debütiert, nun ist er in aller Munde. "Manche Verteidiger bleiben immer Verteidiger, wenn sie den Ball haben", sagt sein Trainer Luciano Spalletti über Calafiori, "aber ihn müssen die Gegner verfolgen, weil er stets nach vorne strebt." Das will er im Idealfall auch im Viertelfinale wieder tun.