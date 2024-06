Mit Italien-Flüsterer Buffon in Achtelfinale?

Die sportlichen Analysen hatte "Gigi" bisher Trainer Luciano Spalletti überlassen. Doch nach dem aus italienischer Sicht noch schmeichelhaften 0:1 gegen Spanien trat Buffon vor die Presse und redete Tacheles - auch mit Blick auf das letzte Match in der schweren Gruppe gegen Kroatien am Montag, 21 Uhr ( ZDF live ab 20.15 Uhr ), in Leipzig.