Fußball-EM: Kimmich - neue, alte Rolle steht ihm gut

Bei den Münchnern war der 29-Jährige bereits Ende Februar vom damaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel zurückversetzt worden. Für die Nationalelf hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann schon angekündigt, Kimmich von März an, statt im defensiven Mittelfeld, wieder hinten rechts einsetzen zu wollen. Also auf jener Position, auf der er in den Saisons 2017/18 und 2018/19 beim FC Bayern hauptsächlich gespielt hatte.