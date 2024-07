Kroos bei Lanz & Precht: Nagelsmanns Rolle bei Rückkehr

Einen besseren Ausstand kann man sich kaum ausmalen: Bei seinem Club Real Madrid , für den er mehr als zehn Jahre spielte, verabschiedete sich Toni Kroos in seinem letzten Spiel mit einem Sieg im Champions-League-Finale . Für ihn war es die sechste Trophäe in der Königsklasse. Auch Weltmeister ist er 2014 geworden - auf insgesamt 34 Titel hat es Kroos in seiner Karriere gebracht. Kategorie: Fußball-Legende.