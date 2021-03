ARD und ZDF sublizenzieren die audiovisuellen Verwertungsrechte an sämtlichen 51 Spielen der auf 2021 verlegten UEFA EURO 2020 an die Telekom für ihr entgeltliches Angebot. Davon stehen insgesamt zehn Gruppenspiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv für eine Live-Übertragung der Deutschen Telekom zur Verfügung. Zudem erwirbt die Deutsche Telekom umfassende Verwertungsrechte an den 64 Spielen der FIFA WM 2022, wovon 16 Spiele live auf exklusiver Basis gezeigt werden können.