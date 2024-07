Vincenzo Montella: Erfolgstrainer der Türkei

Zunächst vollendete der Italiener Kuntz’ Mission. Nach Siegen gegen Kroatien und Lettland war die Qualifikation für die EM in Deutschland sicher. Im März ging die Türkei dann in einem Test gegen Österreich mit 1:6 unter. Dass Montella in Wien "ein paar Dinge probiert" hatte, juckte am Bosporus kaum jemanden: Der erste Schandfleck war perfekt.