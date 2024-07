Niederlande im EM-Halbfinale - Bitteres EM-Aus für Türkei

Dann wurde Fußball gespielt. Die Niederlande ließen in der Anfangsphase den Ball rollen, wurden dann aber immer passiver. Die Türkei biss sich ab der 20. Minute immer besser ins Spiel und holte immer wieder Eckbälle heraus. Eine solche leitete dann in der 35. Minute auch die Führung ein. Ein Klärungsversuch nach Ecke landete vor Arda Güler am rechten Strafraumeck. Der türkische Jungstar flankte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Akaydin unhaltbar zum 1:0. einköpfte.