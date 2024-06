Fußball-EM: Österreich - Geheimfavorit, der keiner sein will

"Das hat aber nichts mit der Musik zu tun", betonte Gregoritsch: "Die Anspannung ist bei mir eher in die Richtung, dass ich mich daheim vorbereiten will." Der Stürmer des SC Freiburg und der Mittelfeldmann von RB Leipzig hatten sichtlich Spaß daran, ihr alternatives Entspannungsprogramm vorzustellen: ein "Pärchenabend", ein Saunabesuch, "Netflix and chill". Dinge, die "sehr, sehr gute Freunde" eben so machen.