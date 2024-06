Chancen haben die Niederlande zum Auftakt mehr als genug. Trotzdem verteidigen die Polen bis in die Schlussphase ein 1:1. Dann kommt Joker Wout Weghorst und dreht die Partie.

Die Polen lagen nach Adam Buksas Treffer in der 16. Minute in Führung, Cody Gakpo, der in der 81. Minute für Weghorst ausgewechselt wurde, glich zum 1:1 aus (29.).