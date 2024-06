Fußball-EM: Österreich schielt wieder aufs Achtelfinale

Österreich ist bei der Fußball-EM zurück im Turnier. Die Rangnick-Elf schlug in ihrem zweiten Spiel in der Gruppe D Polen mit 3:1 (1:1) und hat nun wieder gute Aussichten auf den Achtelfinaleinzug. Für die Polen ist die K.-o.-Runde nach der zweiten Turnier-Niederlage in weite Ferne gerückt.