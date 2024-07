Fußball-EM: Frankreich nach Elfmeterkrimi im Halbfinale

Mbappé und Co. beenden Ronaldos EM-Karriere

Während die Franzosen weiter auf den dritten EM-Titel nach 1984 und 2000 hoffen dürfen, ist die EM-Karriere von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo beendet. Der 39 Jahre alte Rekordspieler und Rekordtorschütze, der in der Entscheidung vom Punkt seine Aufgabe erledigte, hatte bereits vor dem Spiel angekündigt, bei der nächsten Euro 2028 in Großbritannien und Irland nicht mehr dabei zu sein.

Erst nach einer Stunde sahen die 47.789 Zuschauer beim letzten EM-Spiel in Hamburg die ersten zwingenden Torszenen - und die hatten zunächst die Portugiesen. Bruno Fernandes scheiterte in der 61. Minute an Frankreichs Keeper Mike Maignan. Zwei Minuten später war der Schlussmann gegen Vitinha und auch gegen den Nachschuss per Hacke von Ronaldo zur Stelle (63.).

Ruben Dias mit Megagrätsche gegen Kolo Muani

Auch die Franzosen ließen sich jetzt nicht mehr bitten. In der 66. Minte rettete Ruben Dias mit einer überragenden Grätsche und fälschte einen Schuss von Randal Kolo Muani entscheidend ab. Ein Abschluss von Eduardo Camavinga aus ganz spitzem Winkel strich nur knapp am Pfosten vorbei (70.).

Weitere Höhepunkte gab es nach diesen Aufregern nicht mehr, sodass es nach 90 torlosen Minuten in die Verlängerung ging. Dort dauerte es bis zur 102. Minute, ehe eines der Teams wieder Torgefahr verströmte. Eine Direktabnahme von Rafael Leao wurde von den Franzosen im letzten Moment geblockt. In der 120. Minute brachte Nuno Mendes aus aussichtsreicher Position nur ein Schüsschen zustande.

Joao Felix scheitert im Elfmeterschießen

So ging es für die Portugiesen zum zweiten Mal in Folge ins Elfmeterschießen. Dieses Mal konnte Torwart Diogo Costa allerdings keinen Schuss parieren. Joao Felix setzte seinen Versuch an den Pfosten - so erreichte Vize-Weltmeister Frankreich das Halbfinale und trifft dort am Dienstag (21 Uhr) auf Spanien.