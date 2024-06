Der zuletzt angeschlagene Abwehrchef Antonio Rüdiger steht der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (ZDF) in Dortmund voraussichtlich zur Verfügung. Das verriet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitagabend: