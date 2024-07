Das Halbfinale der WM 2014: "Ein Statement für die Ewigkeit"

"Was ich in dieser Halbzeit zur Mannschaft gesagt habe, war so wenig wie niemals zuvor. Ich glaube, es waren nur drei oder vier Sätze", sagt Löw heute. Mit 5:0 führte DFB-Elf gerade im WM-Halbfinale 2014 gegen Brasilien , da kann es einem schonmal die Sprache verschlagen.