Fußball-EM 2024: Bellingham lässt England jubeln

Angeführt von einem starken Jude Bellingham hat England sein Auftaktspiel bei der Fußball-EM 2024 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate bezwang Serbien in Gelsenkirchen trotz einiger Wackler mit 1:0 (1:0). Bellingham erzielte in der 13. Minute das Tor für die Three Lions. Mit Anpfiff wurde Harry Kane zum alleinigen Rekordspieler der Engländer bei großen Turnieren.