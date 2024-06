Fußball-EM: Spanien schlägt Georgien und fordert die DFB-Elf

Spanien ist im Achtelfinale der Fußball-EM seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat mit einem 4:1 (1:1) gegen Georgien das Viertelfinale erreicht. Dort treffen die Iberer, die in der Vorrunde von allen Favoriten den stärksten Eindruck hinterlassen hatten, am Freitag um 18 Uhr in Stuttgart auf Gastgeber Deutschland.