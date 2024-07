Duell mit Kroos im Mittelfeld: Rodri, Stratege ohne Schwäche

Rodri trat auf den Ball und signalisierte mit den Händen: Ruhe. Prompt verflüchtigte sich die Hektik in der spanischen Mannschaft so schnell, wie sie gekommen war. Wenig später postierte sich Rodri an Georgiens Strafraumgrenze, passte nach rechts, passte nach links und schoss dann zum Ausgleich ein, der Spanien den Weg zu einem 4:1 und damit dem Viertelfinale gegen Deutschland ebnete.