Türkei - Österreich: Warum das Spiel nicht im Free-TV läuft

In der ZDFmediathek und auf ZDFheute ist das Spiel wie alle 51 EM-Spiele zeitnah nach Schlusspfiff in der Zusammenfassung zu sehen. In der Audiothek der ARD gibt es das Spiel live zu hören. Die ARD zeigte aus der Runde der letzten 16 bislang Spanien gegen Georgien und Portugal gegen Slowenien . Zudem hat die ARD am Dienstag (18.00 Uhr) noch Rumänien gegen Niederlande im Programm.