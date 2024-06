Türkei im Achtelfinale: Das große Problem bleibt ungelöst

Bis zum Achtelfinale - am Dienstag (21 Uhr) geht es in Leipzig gegen Österreich - wartet also noch viel Arbeit auf Montella. Der in Mannheim geborene Kapitän und Mittelfeld-Star Hakan Calhanoglu, der in Minute 51 das 1:0 erzielt hatte, wird gelbgesperrt fehlen. Gleiches gilt für Abwehrmann Samet Akaydin.