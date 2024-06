3:1 gegen Ungarn: Schweiz bringt Sieg ins Ziel

Nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland und dem 3:1 der Schweiz gegen Ungarn kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon am Mittwoch den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Allerdings kommt es in der Gruppe A neben dem eigenen Auftritt gegen Ungarn auch auf das Ergebnis im folgenden Spiel der Schweiz gegen Schottland an.



Deutschland erreicht das EM-Achtelfinale bei einem Sieg gegen Ungarn, wenn Schottland nicht gegen die Schweiz gewinnt. Dann hätte die DFB-Elf sechs Punkte, die Schweiz maximal ebenfalls sechs, Schottland maximal einen und Ungarn null Punkte. Die DFB-Elf wäre vor dem abschließenden Spiel gegen die Schweiz am 23. Juni mindestens Gruppenzweiter. Gegen die Schweiz ginge es im direkten Duell nur noch um den Gruppensieg.